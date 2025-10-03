РФ атакувала Україну 381 дроном та 35 ракетами, зокрема Іскандерами
У ніч проти 3 жовтня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 416 засобів повітряного нападу – ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування.
Такі дані станом на ранок 3 жовтня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну 3 жовтня: що відомо
Під час нічної атаки на Україну дрони й ракети летіли з Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зокрема, ворог застосував:
- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 21 крилату ракету Іскандер-К;
- по 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та керованих авіаційних ракет Х-59/69.
За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/приглушено 320 цілей:
- 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів;
- 12 крилатих ракет Іскандер-К;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Зафіксовано влучання 18 ракет і 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.
Так, уночі 3 жовтня пролунали вибухи у Полтавській області.
Унаслідок вибухів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, а також уламками пошкоджено приватне домоволодіння.
Минулося без постраждалих.
Вибухи в Дніпрі сьогодні вночі прогриміли, коли ворог атакував регіон ударними безпілотниками.
Унаслідок вибухів у Дніпрі сталися займання.
Крім того, в одному із селищ Дніпровського району пошкоджено чотири приватні будинки.
Унаслідок вибухів у Запорізькому районі 3 жовтня постраждали 50-річна жінка та 29-річний чоловік.
За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни атакували Комишуваську та Кушугумську громади чотирма керованими авіаційними бомбами та FPV-дронами.
Вибуховою хвилею та уламками зруйновано гараж, сталася пожежа.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.