У ніч проти 3 жовтня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 416 засобів повітряного нападу – ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування.

Такі дані станом на ранок 3 жовтня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 3 жовтня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну дрони й ракети летіли з Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зокрема, ворог застосував:

381 ударний БпЛА типу Shahed

21 крилату ракету Іскандер-К

по 7 балістичних ракет Іскандер-М ракет Х-59/69

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/приглушено 320 цілей:

303 ворожі БпЛА типу Shahed , Гербера та інших типів;

, Гербера та інших типів; 12 крилатих ракет Іскандер-К ;

; 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 .

Зафіксовано влучання 18 ракет і 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Так, уночі 3 жовтня пролунали вибухи у Полтавській області.

Унаслідок вибухів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, а також уламками пошкоджено приватне домоволодіння.

Минулося без постраждалих.

Вибухи в Дніпрі сьогодні вночі прогриміли, коли ворог атакував регіон ударними безпілотниками.

Унаслідок вибухів у Дніпрі сталися займання.

Крім того, в одному із селищ Дніпровського району пошкоджено чотири приватні будинки.

Унаслідок вибухів у Запорізькому районі 3 жовтня постраждали 50-річна жінка та 29-річний чоловік.

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни атакували Комишуваську та Кушугумську громади чотирма керованими авіаційними бомбами та FPV-дронами.

Вибуховою хвилею та уламками зруйновано гараж, сталася пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

