Уражено малий ракетний корабель Буян-М у районі Онезького озера РФ, а також низку важливих об’єктів та цілей Росії.

Удар по кораблю Буян-М 4 жовтня: що відомо

У районі Онезького озера (Республіка Карелія РФ) пошкоджено малий ракетний корабель Град проєкту 21631 Буян-М. Ступінь збитків з’ясовується, повідомили у Генштабі ЗСУ.

– Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються, – йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Уражений Град – один із найновіших і найсучасніших кораблів рф, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс Калібр-НК.

Що відомо про корабель Буян-М

Буян-М — це серія багатоцільових російських кораблів, які завдяки своїм невеликим розмірам можуть ходити у морських акваторіях та на річках.

Основною ударною силою судна є вертикальна пускова установка на 8 крилатих ракет Калібр дальністю до 2 тис. км, що дозволяє завдавати ударів по всій території України.

У серпні 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки України уразили в Азовському морі російський корабель проєкту 21631 Буян-М, що є носієм ракет Калібр.

Відомо також, що у липні 2024 року ще один ракетний носій проєкту 21631 Буян-М Серпухов зазнав суттєвих ушкоджень після спецоперації ГУР.

Крім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс Гармонь та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК Іскандер.

Разом з тим, уражено командний пункт 8 армії ЗС РФ, що дислокується на тимчасово окупованій території Донецької області. Результати уточнюються.

Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема у частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням.

Нагадаємо, що у ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству Кіришінефтеоргсинтез (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти в рік.

Фото: Міністерство оборони РФ

