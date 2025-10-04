На Лиманському напрямку обстановка у районі населеного пункту Ямпіль стабілізована, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ситуація у районі населеного пункту Ямпіль

У районі населеного пункту Ямпіль обстановка стабілізована, повідомив Сирський, який відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Там підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ ЗСУ та Нацгвардії України проводять ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.

На Добропільського напрямку українські військові підвищують ефективність ураження місць накопичення противника, знищуючи його логістику.

Зараз дивляться

Загальні втрати загарбників за добу там становлять 47 осіб, із них безповоротні – 32.

Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля окупанти втратили близько 3520 осіб, із них знищено – 1988. Крім того, уражено або знищено 991 одиницю озброєння та військової техніки РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Донецькій області на Добропільському напрямку Сили оборони України відновили контроль у семи населених пунктах, а ще дев’ять зачистили від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.