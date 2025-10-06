Украинские пограничники отбили штурм Константиновки в Донецкой области. Враг пытался прорвать оборону города, используя танки, боевые машины пехоты и десанта.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники остановили штурм Константиновки

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Российские войска попытались воспользоваться ухудшением погодных условий, чтобы осуществить внезапное наступление на Константиновку.

Для атаки враг задействовал танки, боевые машины десанта, боевые машины пехоты, МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный, — Ред.) и другую бронетехнику.

Однако украинские операторы дронов из подразделения Феникс вовремя обнаружили угрозу и успешно уничтожили все вражеские цели, не позволив противнику продвинуться.

— Удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены в самом начале штурма, после чего тяжелые бомбардировщики добили бронетехнику врага, которая остановилась в полях Донбасса, — рассказали в Госпогранслужбе.

Украинским защитникам удалось уничтожить:

один танк;

две боевые бронированные машины;

одну боевую машину пехоты.

Кроме того, было поражено:

три танка;

четыре боевые бронированные машины;

одна боевая машина десанта;

один МТ-ЛБ.

Также пограничники обнаружили и уничтожили пушку, из-под прикрытия которой российские войска проводили штурм.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия активно перебрасывает подразделения в Донецкую область, готовясь к осеннему наступлению.

В частности, из Херсонской области оккупанты перебросили подразделения 70 мотострелкового полка в район Бахмута — вероятно, для усиления попыток захватить Константиновку.

По данным аналитиков, россияне стремятся окружить и оккупировать часть Донецкой области, в частности Доброполье, Покровск и Константиновку.

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