Українські прикордонники відбили штурм Костянтинівки на Донеччині. Ворог намагався прорвати оборону міста, використовуючи танки, бойові машини піхоти та десанту.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зупинили штурм Костянтинівки

Російські війська спробували скористатися погіршенням погодних умов, щоб здійснити раптовий наступ на Костянтинівку.

Зараз дивляться

Для атаки ворог залучив танки, бойові машини десанту, бойові машини піхоти, МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований, – Ред.) та іншу бронетехніку.

Однак українські оператори дронів із підрозділу Фенікс вчасно виявили загрозу й успішно знищили всі ворожі цілі, не дозволивши противнику просунутися.

– Удари FPV-дронами по ворожій техніці було завдано на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, яка зупинилася в полях Донбасу, – розповіли в Держприкордонслужбі.

Українським захисникам вдалося знищити:

один танк;

дві бойові броньовані машини;

одну бойову машину піхоти.

Крім того, було уражено:

три танки;

чотири бойові броньовані машини;

одну бойову машину десанту;

один МТ-ЛБ.

Також прикордонники виявили та знищили гармату, з-під прикриття якої російські війська проводили штурм.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія активно перекидає підрозділи до Донецької області, готуючись до осіннього наступу.

Зокрема, з Херсонської області окупанти перекинули підрозділи 70 мотострілецького полку до району Бахмута – ймовірно, для посилення спроб захопити Костянтинівку.

За даними аналітиків, росіяни прагнуть оточити та окупувати частину Донецької області, зокрема Добропілля, Покровськ та Костянтинівку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.