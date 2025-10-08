Росіяни намагаються знищити розподільчі мережі та вразити газорозподільчі пункти, – експерт
Росія битиме по всьому, що є джерелом тепла в Україні, включаючи котельні та теплоцентралі.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в телеефірі Єдиних новин.
Росія готує удари по котельнях і ТЕЦ
За словами експерта, ворог знищує об’єкти в межах 100-120 км уздовж кордону.
— Фактично московити намагаються вибивати таку собі зону 100-120 км вздовж лінії бойового зіткнення і вздовж кордону, – сказав Харченко.
Він додав, що на цих територіях росіяни намагаються знищити розподільчі мережі та вразити газорозподільчі пункти.
— Я думаю, нам слід очікувати ударів по котельнях, теплоцентралях, по всьому, що є джерелом тепла, і треба готуватися до цих ударів, – попередив директор Центру.
Усе, що пов’язано з електрикою, газом та розподільчими мережами, стає мішенню для російських атак напередодні опалювального сезону.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.
За його словами, якщо росіяни влаштують блекаут у Києві, то отримають його і в Москві.
— Якщо Росія кожну зиму ставить собі за мету блекаут в Україні, то я не впевнений, що відповідь України і партнерів має бути іншою. Росія повинна знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими, вони не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі, – заявив Зеленський.
Нагадаємо, що у ніч проти 8 жовтня, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Ніжинського району Полтавської області.
Унаслідок атаки без світла опинилися 4,5 тис. людей.