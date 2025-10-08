Росія битиме по всьому, що є джерелом тепла в Україні, включаючи котельні та теплоцентралі.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в телеефірі Єдиних новин.

Росія готує удари по котельнях і ТЕЦ

За словами експерта, ворог знищує об’єкти в межах 100-120 км уздовж кордону.

— Фактично московити намагаються вибивати таку собі зону 100-120 км вздовж лінії бойового зіткнення і вздовж кордону, – сказав Харченко.

Він додав, що на цих територіях росіяни намагаються знищити розподільчі мережі та вразити газорозподільчі пункти.

— Я думаю, нам слід очікувати ударів по котельнях, теплоцентралях, по всьому, що є джерелом тепла, і треба готуватися до цих ударів, – попередив директор Центру.

Усе, що пов’язано з електрикою, газом та розподільчими мережами, стає мішенню для російських атак напередодні опалювального сезону.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.

За його словами, якщо росіяни влаштують блекаут у Києві, то отримають його і в Москві.

— Якщо Росія кожну зиму ставить собі за мету блекаут в Україні, то я не впевнений, що відповідь України і партнерів має бути іншою. Росія повинна знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими, вони не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 жовтня, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Ніжинського району Полтавської області.

Унаслідок атаки без світла опинилися 4,5 тис. людей.

