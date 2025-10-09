Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сьогодні, 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Розпочалося відновлення електропостачання ЗАЕС – Гроссі

– Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії Дніпровська та Феросплавна-1, – заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Він уточнив, що йдеться про ремонт пошкоджених ліній 750 кВ Дніпровська та 330 кВ Феросплавна-1, які розташовані по різні боки лінії фронту.

Зараз дивляться

Ці лінії мають забезпечити станцію зовнішнім живленням для охолодження шести зупинених реакторів і відпрацьованого палива.

За словами Гроссі, для повного відновлення підключення ЗАЕС до енергомережі ще знадобиться деякий час.

Гроссі зазначив, що “обидві сторони конструктивно співпрацюють” з МАГАТЕ для досягнення цієї важливої мети в інтересах ядерної безпеки та захищеності.

– Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому плані, – наголосив він.

Що відомо про десятий блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції російськими військами.

6 жовтня фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували кілька серій обстрілів поблизу Запорізької АЕС.

Міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення ЗАЕС відбулося внаслідок ударів Збройних сил України.

Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі.

Глава МЗС Андрій Сибіга також заявив, що РФ навмисно вручну знеструмила ЗАЕС, щоб спробувати під’єднати до своєї енергосистеми.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.