Агенти партизанського руху Атеш у 82 мотострілецькому полку Збройних сил РФ допомогли Силам оборони зірвати наступ Росії під Вовчанськом у Харківській області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі руху Атеш.

Партизани зірвали наступ Росії під Вовчанськом

За даними Атеш, джерела в російському полку повідомили, що армія РФ готувала наступ у лісовому масиві під Вовчанськом.

Агенти передали точні координати позицій артилерії, бронетехніки та місць зосередження живої сили росіян.

Зокрема, передана інформація містила дані про розташування вогневих точок, маршрути підвозу боєприпасів та графік зміни підрозділів.

Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати удару по ворожих позиціях.

У результаті сплановане окупантами наступ було зірвано ще до його початку.

Раніше партизани вивели з ладу залізничну ділянку, по якій окупанти перевозили ударні дрони Шахед із заводу в Єлабузі в зону бойових дій.

Агент Атеш підпалив релейну шафу на ділянці дороги між населеними пунктами Алтишево й Алатир у Чувашії.

Внаслідок цього стався збій у русі поїздів і затримка постачання боєприпасів та дронів, які окупанти використовують для ударів по мирних жителях.

Фото: Атеш

