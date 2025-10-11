Президент Украины Владимир Зеленский сейчас проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом

На данный момент неизвестно, какие темы обсуждают оба президента.

Вчера Владимир Зеленский на совещании с правительственными чиновниками сообщил, что готовится визит украинской делегации в Соединенные Штаты, в частности поедут премьер Юлия Свириденко, глава Офиса президента Андрей Ермак и уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

— Будет и значительный компонент визита по линии Министерства обороны Украины и СНБО. Формируем план встреч, — подчеркнул президент.

Украина предложила Соединенным Штатам ряд сильных соглашений в оборонной сфере, которые могут укрепить обе страны. Поэтому нужен более содержательный диалог Украины с Америкой по поводу этих соглашений.

Ранее президент заявлял, что в 2026 году Украина вместе со странами Европы будет производить артиллерийских снарядов столько же, сколько Российская Федерация.

Также сообщалось, что в Белом доме в определенной степени рассматривают вопрос передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk. По словам вице-президента Джей Ди Венса, окончательное решение по ракетам должен принять Дональд Трамп.

Поставки дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян “протрезветь” и сесть за стол переговоров, считает Владимир Зеленский.

