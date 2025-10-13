Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оголосила про виділення перших €10 млн на створення спецтрибуналу для розгляду воєнних злочинів Росії. Також ЄС планує додаткове фінансування на підтримку України взимку.

Про це Кая Каллас заявила під час свого візиту до Києва.

Гроші на спецтрибунал

– Сьогодні можу оголосити про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду воєнних злочинів Росії, – сказала Каллас на спільній пресконференції з головою МЗС Андрієм Сибігою.

У травні у Львові відбулася зустріч очільників закордонних відомств ЄС щодо запуску цього трибуналу.

Кая Каллас наголосила, що російська верхівка несе відповідальність за цю війну, а тому і воєнні злочини та звірства.

– Ніхто не повинен залишитися без покарання за скоєні злочини, – сказала Каллас.

Депортація українських дітей

Глава європейської дипломатії зазначила, що депортація Росією українських дітей і сексуальне насильство — є одними з найтемніших сторінок російської війни.

За її словами, ЄС виділяє €6 млн на підтримку депортованих Росією українських дітей та жертв сексуального насильства.

– Сьогодні ми виділяємо ще 6 мільйонів євро на підтримку догляду за дітьми, депортованими Росією, та жертвами сексуального насильства. Це допоможе забезпечити належну турботу для жертв цих злочинів, – сказала Кая Каллас.

Підтримка України взимку

Також Кая Каллас повідомила, що ЄС вже виділив €800 млн підтримку України цієї зими та планує виділити ще €100 млн.

За її словами, гроші підуть на генератори, укриття та спорядження для захисту від негоди.

