В понедельник, 13 октября, в Киев прибыла Кая Каллас, верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Об этом она сообщила в соцсети X, опубликовав фото из столицы. На вокзале Каллас встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Кая Каллас в Киеве — что известно

— Сегодня я нахожусь в Киеве для проведения переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности за военные преступления, — отметила глава европейской дипломатии.

Каллас подчеркнула, что украинцы вдохновляют мир своим мужеством, а их стойкость требует европейской поддержки.

Ukrainians inspire the world with their courage.

Their resilience calls for our full support. I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

Ранее Кая Каллас уверяла, что ЕС будет усиливать давление на Россию, пока не будет достигнут справедливый мир.

Так, 19-й пакет санкций коснулся ключевых секторов, поддерживающих военные усилия РФ. По словам Каллас, любой источник дохода для России, который позволяет продолжать агрессию, “является мишенью”.

