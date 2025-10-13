У понеділок, 13 жовтня, до Києва прибула Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Про це вона повідомила у соцмережі X, опублікувавши фото зі столиці. На вокзалі Каллас зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Кая Каллас у Києві – що відомо

– Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за військові злочини, – зазначила очільниця європейської дипломатії.

Каллас наголосила, що українці надихають світ своєю мужністю, а їхня стійкість вимагає європейської підтримки.

Зараз дивляться

Ukrainians inspire the world with their courage.

Their resilience calls for our full support. I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

Раніше Кая Каллас запевняла, що ЄС посилюватиме тиск на Росію, доки не буде досягнуто справедливого миру.

Так, 19-й пакет санкцій торкнувся ключових секторів, що підтримують військові зусилля РФ. За словами Каллас, будь-яке джерело доходу для Росії, яке дозволяє продовжувати агресію, “є мішенню”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.