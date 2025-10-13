Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение двум полковникам российских военно-воздушных сил, которые командовали авиаударом по жилому дому в Умани 28 апреля 2023 года.

СБУ выдвинула подозрение полковникам РФ

Речь идет о командире 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии России Николае Варпаховиче и командире 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации РФ Олеге Скитском.

По данным следствия, именно они непосредственно руководили подготовкой и осуществлением ракетного удара по Черкасской области.

Сейчас смотрят

Общее руководство операцией осуществлял генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВКС России, который ранее уже получил подозрение от СБУ за военные преступления против Украины.

Удар по Умани в апреле 2023

Утром 28 апреля 2023 года россияне нанесли удар двумя крылатыми ракетами класса “воздух-земля” по многоэтажке в Умани. В результате удара погибли 24 человека, среди них шесть детей. Еще восемь гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Спасатели извлекли из-под завалов десятки тел. Разрушения были катастрофическими – уничтожено 27 квартир, повреждено семь прилегающих домов, шесть предприятий и около 70 автомобилей.

Для помощи пострадавшим Черкасская областная военная администрация открыла специальный счет, а в регионе объявили трехдневный траур.

Следователи СБУ заочно сообщили Варпаховичу и Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Фото: Игорь Табурец

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.