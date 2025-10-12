Президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины и предупредил Москву об ответственности за отказ от переговоров.

Об этом французский лидер сообщил в социальной сети Х.

Макрон предупредил РФ о расплате

Эммануэль Макрон отметил, что соглашение, достигнутое в Газе, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, и подчеркнул, что война в Украине также должна быть завершена.

— Если Россия будет продолжать свою упрямую воинственность и отказываться садиться за стол переговоров, ей придется заплатить за это, — подчеркнул президент Франции.

По его словам, Франция решительно осуждает удары российских захватчиков по критической инфраструктуре Украины.

Макрон отметил, что атаки РФ направлены против гражданского населения в преддверии зимы.

— Вместе с нашими партнерами мы изучаем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках Коалиции желающих, — заявил французский лидер.

Напомним, что сегодня Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели беседу, в ходе которой обсудили усиление украинской системы противовоздушной обороны, ситуацию в энергетике и блэкаут на Запорожской АЭС.

Ночью 10 октября Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.

Взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Днепре. Враг нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры и газовым сетям.

В результате атаки левый берег столицы остался без электроснабжения.

Более 20 человек пострадали в результате вражеской атаки, в Запорожье погиб ребенок.

