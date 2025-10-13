Служба безпеки України заочно оголосила підозру двом полковникам російських Військово-повітряних сил, які командували авіаударом по житловому будинку в Умані 28 квітня 2023 року.

СБУ висунула підозру полковникам РФ

Йдеться про командира 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Росії Миколу Варпаховича та командира 121 важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації РФ Олега Скітського.

За даними слідства, саме вони безпосередньо керували підготовкою та здійсненням ракетного удару по Черкащині.

Загальне керівництво операцією здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, командувач дальньої авіації ВКС Росії, який раніше вже отримав підозру від СБУ за воєнні злочини проти України.

Удар по Умані у квітні 2023 року

Вранці 28 квітня 2023 року росіяни завдали удару двома крилатими ракетами класу повітря-земля по багатоповерхівці в Умані. Внаслідок удару загинули 24 людини, серед них шість дітей. Ще вісім цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Руйнування були катастрофічними – знищено 27 квартир, пошкоджено сім прилеглих будинків, шість підприємств і близько 70 автомобілів.

Для допомоги постраждалим Черкаська обласна військова адміністрація відкрила спеціальний рахунок, а в регіоні оголосили триденну жалобу.

Слідчі СБУ заочно повідомили Варпаховичу та Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Фото: Ігор Табурець

Джерело : СБУ

