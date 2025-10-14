Мэра Одессы Труханова лишили гражданства Украины — источники
Городскому главе Одессы Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины.
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента.
Труханову прекращено гражданство Украины
Как отмечается, Зеленский лишил гражданства Украины Геннадия Труханова, бывшего народного депутата Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина.
В случае подтверждения информации о лишении Труханова гражданства Украины, он больше не будет мэром Одессы. Это предусмотрено статьей 79 закона О местном самоуправлении в Украине, в которой говорится, что полномочия городского главы считаются досрочно прекращенными в случае прекращения его гражданства.
В пункте 11 статьи 79 предусмотрено, что полномочия мэра прекращаются после принятия городским советом Одессы решения, которым факт лишения гражданства принимается к сведению.
В статье 42 закона О местном самоуправлении в Украине говорится, что полномочия городского главы будет осуществлять секретарь соответствующего городского совета в случае увольнения от должности мэра из-за досрочного прекращения его полномочий.
Реакция Труханова на потерю гражданства Украины
Геннадий Труханов в комментарии Суспільному заявил, что якобы не имеет российского гражданства и считает фальсификацией решение о прекращении гражданства Украины.
По словам Труханова, он готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Кроме этого, Труханов утверждает, что никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины.
Он обратил внимание, что это якобы подтверждают данные о пересечении границы в 2015–2016 годах. В то же время Труханов сослался на проверки государственных органов Украины в предыдущие годы.
— В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ проверить все соответствующие службы. В 2022 году у меня не нашли ни российского гражданства, ни паспортов, — сказал Труханов.
По его словам, в так называемом паспорте, на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками, однако никто на это не обратил внимания.
После решения о лишении украинского гражданства и в результате этого автоматической потере должности мэра Одессы Труханов планирует обратиться в суд.
— К сожалению, получилось, как получилось. Я буду защищаться, подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека. Это край произвола, которого не может быть, — считает Труханов.
Накануне президент Зеленский заявил о подтверждении наличия российского гражданства у некоторых лиц по результатам совещания по ситуации с безопасностью в некоторых регионах Украины.
По словам главы государства, это принципиальные вопросы. Зеленский подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.