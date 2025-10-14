Городскому главе Одессы Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента.

Труханову прекращено гражданство Украины

Как отмечается, Зеленский лишил гражданства Украины Геннадия Труханова, бывшего народного депутата Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина.

Сейчас смотрят

В случае подтверждения информации о лишении Труханова гражданства Украины, он больше не будет мэром Одессы. Это предусмотрено статьей 79 закона О местном самоуправлении в Украине, в которой говорится, что полномочия городского главы считаются досрочно прекращенными в случае прекращения его гражданства.

В пункте 11 статьи 79 предусмотрено, что полномочия мэра прекращаются после принятия городским советом Одессы решения, которым факт лишения гражданства принимается к сведению.

В статье 42 закона О местном самоуправлении в Украине говорится, что полномочия городского главы будет осуществлять секретарь соответствующего городского совета в случае увольнения от должности мэра из-за досрочного прекращения его полномочий.

Реакция Труханова на потерю гражданства Украины

Геннадий Труханов в комментарии Суспільному заявил, что якобы не имеет российского гражданства и считает фальсификацией решение о прекращении гражданства Украины.

По словам Труханова, он готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Кроме этого, Труханов утверждает, что никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины.

Он обратил внимание, что это якобы подтверждают данные о пересечении границы в 2015–2016 годах. В то же время Труханов сослался на проверки государственных органов Украины в предыдущие годы.

— В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ проверить все соответствующие службы. В 2022 году у меня не нашли ни российского гражданства, ни паспортов, — сказал Труханов.

По его словам, в так называемом паспорте, на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками, однако никто на это не обратил внимания.

После решения о лишении украинского гражданства и в результате этого автоматической потере должности мэра Одессы Труханов планирует обратиться в суд.

— К сожалению, получилось, как получилось. Я буду защищаться, подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека. Это край произвола, которого не может быть, — считает Труханов.

Накануне президент Зеленский заявил о подтверждении наличия российского гражданства у некоторых лиц по результатам совещания по ситуации с безопасностью в некоторых регионах Украины.

По словам главы государства, это принципиальные вопросы. Зеленский подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.