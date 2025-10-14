Меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляє СБУ.

Труханову припинено громадянство України

Крім Труханова, Зеленський позбавив громадянства України колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Через позбавлення громадянства України Труханов може залишитися без посади мера Одеси. Це передбачено статтею 79 закону Про місцеве самоврядування в Україні, в якій йдеться про те, що повноваження міського глави вважаються достроково припиненими у разі припинення його громадянства.

У пункті 11 статті 79 передбачено, що повноваження мера припиняться після ухвалення міською радою Одеси рішення, яким факт позбавлення громадянства береться до відома.

У статті 42 закону Про місцеве самоврядування в Україні йдеться, що повноваження міського глави здійснюватиме секретар відповідної міської ради у разі звільнення з посади мера через дострокове припинення його повноважень.

СБУ про припинення українського громадянства Труханову

Як повідомили у СБУ, меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України.

Там зазначають, що комісія при президентові України з питань громадянства ухвалила рішення про припинення громадянства Геннадію Труханову. Таке рішення базується на доказовій базі Служби безпеки України і затверджене указом президента.

– Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський глава Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби, – йдеться у заяві.

За інформацією СБУ, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт Росії.

Він виданий терміном на 10 років і наразі є чинним документом, звертають увагу в СБУ.

За наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів, внаслідок чого суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта.

Але у додаткових поясненнях йдеться, що скасування чи відмова особи від такого документа не тягне за собою позбавлення громадянства Російської Федерації, набутого на законних підставах.

Як наголошують у СБУ, внаслідок цього Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби Росії.

Фото: СБУ

Реакція Труханова на втрату громадянства України

Геннадій Труханов у коментарі Суспільному заявив, що нібито не має російського громадянства і вважає фальсифікацією рішення про припинення громадянства України.

За словами Труханова, він готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Крім цього, Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за кордон України.

Він звернув увагу, що це нібито підтверджують дані про перетин кордону в 2015–2016 роках. Водночас Труханов послався на перевірки державних органів України у попередні роки.

– У 2022 році президент України Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити всім відповідним службам. У 2022 році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів, – сказав Труханов.

За його словами, у так званому паспорті, на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак ніхто на це не дивився.

Після рішення про позбавлення українського громадянства і внаслідок цього автоматичну втрату посади мера Одеси Труханов планує звернутись до суду.

– На жаль, вийшло, як вийшло. Я захищатимусь, подаватиму до суду. Якщо суд не зможе вирішити, подаватиму до Європейського суду з прав людини. Це край свавілля, якого не може бути, – вважає Труханов.

Напередодні президент Зеленський заявив про підтвердження наявності російського громадянства в деяких осіб за результатами наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України.

За словами глави держави, це принципові питання. Зеленський наголосив, що вже підписав відповідний указ.

