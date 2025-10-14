Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на петицію про створення Одеської міської військової адміністрації, яку може очолити Сергій Лисак.

Відповідне прохання громадян опубліковано на сайті електронних петицій від офіційного інтернет-представництва президента України.

Зеленський про створення Одеської МВА

У тексті йдеться, що створення військової адміністрації в Одесі необхідне через стратегічне значення міста як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України.

Водночас зазначено, що Одеса розташована в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз.

У відповіді Володимир Зеленський звернув увагу, що дійсно він ухвалює рішення про утворення ВА, але за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

Однак президент зазначив, що наразі з таким проханням до нього не зверталися.

Зеленський відповів, що надіслав листи головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та керівнику Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити зазначену в петиції інформацію.

Президент зазначив, що вони мають здійснити заходи належного реагування за наявності правових підстав.

Хто може стати керівником Одеської МВА

Джерела в Офісі президента повідомили Суспільному, що керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак стане главою Одеської міської військової адміністрації.

Нещодавно Зеленський заявив, що подякував Лисаку за ефективну роботу щодо ситуації на Дніпропетровщині та визначив для нього наступні завдання.

– Документи щодо цього – незабаром, – додав президент України.

Сергій Лисак: біографія і факти із життя

Лисак Сергій Петрович – це український військовик і державний службовець. З лютого 2023 року він став очільником Дніпропетровської ОДА.

За даними з відкритих джерел, Сергій Лисак брав участь в АТО у період 2014—2015 та 2017 роках.

Водночас Лисак працював начальником УСБУ в Житомирській області з травня 2020 року до липня 2022 року.

26 березня 2022 року він отримав звання бригадний генерал.

Крім цього, Лисак був начальником УСБУ у Дніпропетровській області з липня 2022 року до лютого 2023 року.

7 лютого 2023 року Сергій Лисак став очільником Дніпропетровської обласної військової адміністрації за указом президента.

Нещодавно Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України міському главі Одеси Геннадію Труханову, колишньому народному депутату та колаборанту Олегу Царьову, а також артисту балету Сергію Полуніну.

