Силы обороны в ночь на 13 октября повторно нанесли удар по Морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии, что на ВОТ АР Крым.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в среду, 15 октября.

Повторно поражен нефтяной терминал в Феодосии

– По уточненным данным, подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии, ВОТ АР Крым, – сообщили в Генштабе.

В результате успешной работы Сил обороны повреждены 16 резервуаров с топливом, уцелевшие после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар.

Как отметили в Генштабе ВСУ, нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами.

Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Также в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду вражеских объектов: радиолокационной станции П-18 в Красной Поляне (временно оккупированная АР Крым), пункту управления беспилотниками в Олешках (ВОТ Херсонщины) и складу боеприпасов вблизи Макеевки (ВОТ Донецкой области).

Факты ICTV со ссылкой на источники в СБУ сообщали о поражении беспилотниками СБУ и ССО ВСУ ряда объектов, работающих на войну против Украины, в ночь на 13 октября.

Была информация о попадании как минимум в пять резервуаров Феодосийского морского нефтяного терминала, что привело к масштабному пожару на территории нефтебазы.

