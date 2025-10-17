Дрони в обмін на Tomahawk: Зеленський озвучив пропозицію на зустрічі з Трампом
Володимир Зеленський заявив, що планує запропонувати Дональду Трампу угоду про постачання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотники.
Про це він повідомив журналістам перед зустріччю з президентом США у Білому домі в п’ятницю, 17 жовтня.
Дрони в обмін на Tomahawk
На запитання щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk президент США зазначив, що ці озброєння також потрібні американським військам, тож питання потребує обговорення з Зеленським.
На це український президент відповів, що війна Росії проти України є “ще однією технологічною війною”, де ракети Tomahawk можуть використовуватись у поєднанні з “тисячами дронів”.
– Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але Сполучені Штати мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети. Але вони можуть мати наші тисячі дронів. Ось чому ми можемо співпрацювати, ми можемо посилити американське виробництво, – додав він.
На уточнення, чи йдеться про обмін Tomahawk на українські дрони, Зеленський відповів ствердно:
– У нас є пропозиція щодо наших дронів.
Своєю чергою Трамп зазначив, що США “зацікавили би” українські безпілотні системи.
Нагадаємо, зараз триває зустріч між президентами України та США у Білому домі. Переговори були заплановані на 20:00 за київським часом, але почалися пізніше.
Вони проходять у неформальній атмосфері за обідом та закриті для представників ЗМІ.
О 22:00 за Києвом після закінчення перемовин Трамп вирушить до Флориди.
Учора президент США мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовилися про зустріч у Будапешті, яка має відбутися орієнтовано через два тижні.