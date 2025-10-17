Володимир Зеленський заявив, що планує запропонувати Дональду Трампу угоду про постачання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотники.

Про це він повідомив журналістам перед зустріччю з президентом США у Білому домі в п’ятницю, 17 жовтня.

Дрони в обмін на Tomahawk

На запитання щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk президент США зазначив, що ці озброєння також потрібні американським військам, тож питання потребує обговорення з Зеленським.

На це український президент відповів, що війна Росії проти України є “ще однією технологічною війною”, де ракети Tomahawk можуть використовуватись у поєднанні з “тисячами дронів”.

– Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але Сполучені Штати мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети. Але вони можуть мати наші тисячі дронів. Ось чому ми можемо співпрацювати, ми можемо посилити американське виробництво, – додав він.

На уточнення, чи йдеться про обмін Tomahawk на українські дрони, Зеленський відповів ствердно:

– У нас є пропозиція щодо наших дронів.

Своєю чергою Трамп зазначив, що США “зацікавили би” українські безпілотні системи.

Нагадаємо, зараз триває зустріч між президентами України та США у Білому домі. Переговори були заплановані на 20:00 за київським часом, але почалися пізніше.

Вони проходять у неформальній атмосфері за обідом та закриті для представників ЗМІ.

О 22:00 за Києвом після закінчення перемовин Трамп вирушить до Флориди.

Учора президент США мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовилися про зустріч у Будапешті, яка має відбутися орієнтовано через два тижні.

