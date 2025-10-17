Во временно оккупированном Крыму в ночь с 16 на 17 октября прозвучала серия взрывов.

Самые мощные из них произошли в Симферополе и Симферопольском районе, а в поселке Гвардейское, по предварительным данным, пожар на нефтебазе.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Взрывы в Гвардейском: что известно

Около 2:40 ночи очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Гвардейском.

По словам местных жителей, поселок атаковали неизвестные беспилотники. В результате удара занялась нефтебаза, вероятно, произошло попадание в склад боеприпасов.

Свидетели отмечают, что пламя от пожара видно даже из пригорода Симферополя.

Из города наблюдаются два дымовых столба: один от горящей нефтебазы в Гвардейском, другой — со стороны симферопольского аэропорта или местного аэродрома, которые расположены почти на одной линии.

По предварительной информации, в Гвардейском пострадала нефтебаза, принадлежащая сети автозаправок ATAN. Компания входит в состав ООО Кедр, владеющей крупнейшей сетью АЗК в Крыму (более 100 станций), а также складами и автопарком бензовозов.

Из-за инцидента, как отмечает Крымский ветер, дефицит горючего на полуострове может увеличиться.

Около 6:30 взрывы снова прогремели в Симферополе и Симферопольском районе.

Взрывы также фиксировались в Саках и Новофедоровке. В Евпатории из-за чрезвычайной ситуации отменили занятия в школах, в городе отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

В Сакской районной электросети сообщили об аварийном отключении на подстанции, продолжаются восстановительные работы.

