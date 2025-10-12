Агенты украинского партизанского движения АТЕШ осуществили успешную диверсию на железной дороге в районе Новочеркасска Ростовской области. В результате диверсии нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом врага.

Об этом говорится в Telegram-канале движения АТЕШ.

Диверсия на железнодорожном узле Новочеркасска

Данный железнодорожный узел в Новочеркасске является ключевым для переброски россиянами боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление фронта. Именно через Новочеркасск российские оккупанты регулярно везут снаряды для артиллерии и ракеты для систем залпового огня.

Сейчас смотрят

Диверсия на железнодорожном узле в Новочеркасске привела к цепным задержкам в поставках оружия оккупантам, отмечают в АТЕШ.

— Нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей, — отметили партизаны.

Ранее партизанское движение Атеш в 82 мотострелковом полку Вооруженных сил РФ помогло Силам обороны Украины сорвать наступление врага под Волчанском в Харьковской области.

1 октября сообщалось, что партизаны движения АТЕШ вывели из строя железную дорогу, по которой россияне перевозят дроны-камикадзе Шахед с завода в Елабуге в зону боевых действий.

30 сентября агенты партизанского движения Атеш провели очередную диверсию против оккупантов — помогли украинским военным уничтожить на Запорожском направлении российский комплекс связи П-260Т Редут-2УС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.