Президент Володимир Зеленський заявив, що лише цього тижня Росія атакувала Україну понад 3270 ударними дронами, 1370 керованими авіабомбами та майже 50 ракетами різних типів, а зупинити Путіна розмовами не вийде.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

Зеленський закликав захистити Україну

– Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що саме Росія постійно гальмує процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує українців повітряними ударами, посилює штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати, каже президент України.

Україна постійно посилюємо захист, активно працює з партнерами задля зміцнення нашої протиповітряної оборони, це і програма PURL (ініціатива США та НАТО для забезпечення України критично необхідним озброєнням, – Ред.), інвестиції в український оборонний комплекс тощо.

Зеленський вважає, що зупинити кремлівського диктатора розмовами не вийде – потрібна сила.

– Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібно захистити життя, – наголосив президент.

Він закликав США, Європу та країн Великої двадцятки та Великої сімки до рішучих кроків щодо силового тиску на Росію.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно забезпечити протиповітряною обороною 203 об’єкти енергетичної, газової системи та водопостачання.

