Україна готова до зустрічі й мирних переговорів у будь-якому форматі, головне, щоб це спрацювало. Водночас зустріч у Будапешті не є найкращим майданчиком для таких переговорів.

Про це для медіа заявив президент України Володимир Зеленський

Зеленський про зустріч у Будапешті

Глава держави наголосив, що для України головне – це результат переговорів.

– Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом (спецпосланник США, – Ред.) в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, є багато інших країн, де було б краще провести переговори щодо миру в Україні, зокрема це: Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина.

– Ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем’єр-міністр (Віктор Орбан, – Ред.), який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене, – сказав Володимир Зеленський.

Думки про перемогу РФ

За словами президента України, в окремих колах у Сполучених Штатах присутня думка, що Росія начебто виграє на полі бою. Водночас є протилежна думка – росіяни нічого не виграють.

– Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є й чинний прем’єр-міністр Угорщини. І коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем’єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення, – заявив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, коли Віктор Орбан їздив до Росії, Китаю та до США і пробував набирати для себе політичної ваги, Україна наголошувала, що не надавала йому повноважень. Тож всі його зусилля не принесли жодного результату.

Будапештський меморандум

На думку Зеленського, Будапештський меморандум – загалом є поганою історією для України. А тому повторення “Будапешту” теж не може бути позитивним.

