Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову, в якій російський командир наказує підлеглим страчувати цивільних, які намагаються залишити зону бойових дій.

Перехоплення ГУР оприлюднило у Facebook.

Російським військовим наказують страчувати цивільних

Наказ страчувати цивільних віддав один із польових командирів 30 окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

Зараз дивляться

Наразі бригада перебуває на околицях Покровська.

– Вести спостереження за дорогою, нікого не пропускай. Як зрозумів? Хто з великими цивільними сумками – відразу розстрілювати, – наказує командир.

У розвідці наголосили, що системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини – свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії.

Нагадаємо, раніше речник угрупування військ Північ Олег Сушинський повідомляв, що російські військові, які намагаються інфільтруватися в Куп’янськ Харківської області, отримали наказ від свого командування розстрілювати цивільних у місті.

За його словами, воїни 10 армійського корпусу СВ ЗСУ опублікували відео із російськими полоненими, які підтвердили, що отримали наказ від командирів розстрілювати цивільних чоловіків, а жінок та дітей використовувати як живий щит.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.