В останні тижні Росія посилила інтенсивність авіаударів по Україні та, ймовірно, зосередилася на критичній інфраструктурі.

Про це йдеться в огляді британської розвідки у вівторок, 21 жовтня.

Аналіз останніх ударів РФ по Україні

В огляді зазначається, що у вересні 2025 року Росія здійснила близько 5 500 запусків безпілотників по Україні, порівняно з 4 100 у серпні. Ймовірно “через спроби Росії продемонструвати нібито готовність взяти участь у переговорах по суті”.

Британська розвідка вказує, що Росія зберігає високий темп ударів, поєднуючи запуски безпілотників із ракетними атаками за участю бомбардувальників дальньої авіації.

– Таке поєднання новітніх ракет та масових безпілотників має на меті ускладнити зусилля української протиповітряної оборони та підвищити “живучість” російських засобів ураження, – йдеться в огляді.

В огляді також зазначається, що, майже напевно, головною ціллю російських атак стала критична національна інфраструктура, зокрема енергетична мережа України напередодні зими.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Сполучені Штати готують контракт на 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

