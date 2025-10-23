В 2026 году во время вступительной кампании планируется уменьшить максимальное количество заявлений, которые может подать абитуриент, до 12 и отказаться от использования мотивационных писем.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, передает Интерфакс-Украина.

Новые правила поступления в 2026 году: что изменится

— Мы планируем отказаться от использования мотивационных писем. К сожалению, это превратилось в бизнес. Проверки Государственной службой качества образования показали, что в университетах и других учебных заведениях иногда появляются аномальные всплески обучения мужчин 25+, где могут быть идентичные мотивационные письма — по 30-40 одинаковых текстов с разными подписями, — пояснил Трофименко на брифинге в Киеве.

В следующем году планируется уменьшить общее количество заявлений для абитуриентов с 15 до 12, при этом количество заявлений на бюджетные места останется на уровне 5.

— Мы стремимся, чтобы абитуриенты делали более осознанный выбор и доля тех, кто поступает по первому приоритету, росла, — добавил заместитель министра.

Кроме того, рассматривается возможность приема на бакалавриат, а также на магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления по результатам национальных выпускных экзаменов в странах Европы вместо национального мультипредметного теста (НМТ).

Напомним, что в сентябре 2025 года МОН ввело дополнительное поступление в высшие учебные заведения для украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена «матура» (egzamin maturalny).

