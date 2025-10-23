У 2026 році під час вступної кампанії планується зменшити максимальну кількість заяв, які може подати абітурієнт, до 12 та відмовитися від використання мотиваційних листів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко, передає Інтерфакс-Україна.

Нові правила вступу 2026 року: що зміниться

— Ми плануємо відмовитися від використання мотиваційних листів. На жаль, це перетворилося на бізнес. Перевірки Державною службою якості освіти показали, що в університетах та інших закладах освіти іноді з’являються аномальні сплески навчання чоловіків 25+, де можуть бути ідентичні мотиваційні листи — по 30-40 однакових текстів з різними підписами, — пояснив Трофименко на брифінгу в Києві.

У наступному році планується зменшити загальну кількість заяв для вступників з 15 до 12, при цьому кількість заяв на бюджетні місця залишиться на рівні 5.

— Ми прагнемо, щоб вступники робили більш усвідомлений вибір і частка тих, хто вступає за першим пріоритетом, зростала, — додав заступник міністра.

Крім того, розглядається можливість прийому на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування за результатами національних випускних іспитів у країнах Європи замість національного мультипредметного тесту (НМТ).

Нагадаємо, що у вересні 2025 року МОН запровадило додатковий вступ до закладів вищої освіти для українців, які закінчили школу чи коледж у Польщі та мають результати іспиту “матура” (egzamin maturalny).

