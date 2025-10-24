РФ вперше вдарила КАБами по Одещині: особливості атаки та чи є загроза для Києва

Росія вперше завдала удару керованими авіабомбами по Одеській області. За непідтвердженими даними, КАБи пролетіли близько 180 км. Після цього у Telegram-пабліках з’явилася інформація, що ці ворожі цілі можуть дістати до лівого берега Києва, а вже зовсім скоро і до центру.

Авіаційний експерт Валерій Романенко екслюзивно розповів Фактам ICTV, чи справді існує така загроза для столиці та проаналізував сьогоднішню атаку Одещини.

Особливість атаки Одеської області КАБами

Росіяни скинули три авіабомби на Одеську область, але загалом літак несе 4 цілі, тобто велика вирогідність, що четверта взагалі впала у море, каже експерт.

– З цих бомб одна була збита, одна – локаційно втрачена і лише одна вибухнула, – говорить Валерій Романенко.

Водночас він зауважив, що у РФ дуже багато КАБів і вони постійно їх вдосканалюють. Так, якщо спочатку дальність керованих авіаційних бомб була не більше 60-70 км, то зараз вона сягає від 100 до 130 км. До того ж, РФ підвищує швидкість керованих авіаційних бомб.

– І це поки що межа для оцих КАБів зі звичайним бомбами. Однак росіяни виробили нові зразки авіабомб, зокрема Гром-Е1 та Гром-Е2. Але і там дальність не більше 150 км. І зауважу, що інформація щодо атаки Одеської області, що КАБ пролетів 180-190 км, немає об’єктивного підтвердження, – говорить експерт.

Водночас, як пише BBC News Україна остання розробка – реактивний КАБ – має високу дальність. Тобто до 150 і навіть до 200 км. Сам представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявляв, що в умовах нещодавніх випробувань росіяни змогли досягти дальності застосування нового КАБа в 193 км.

– На жаль, вони (росіяни, – Ред.) виходять на серійне виробництво такого озброєння, – додав Скібіцький.

Крім того, офіційної інформації, чим саме РФ вдарила по регіону поки що немає. Але, за словами Валерія Романенка, якщо дальність справді була 180 км, то це схоже на крилату ракету Бандероль, гібрид бомби та реактивного дрона. Водночас її бойова частина всього лише 150 кг. Також, за словами експерта, це могла бути модифікація Грому-Е1.

Навіщо РФ вдарила по Одеській області КАБами? На думку експерта, це було випробування – вдасться чи ні. Якщо ж це повториться, то наступного разу наша ППО буде готова до такої атаки.

– Розумієте, ми не очікували удари по регіону з моря. Як правило, якщо ворог використовує якийсь тактичний метод, нову тактичну розробку, один-два рази вона може спрацювати. А потім – використовується контрметод. Ми просто посилемо ППО регіону і все.

Наприклад, можна вздовж узбережжя поставити кілька зенітних комплексів з оптоелектронним чи радіолокаційним управлінням і таким чином прикрити місто з моря. І тоді росіянам доведеться шукати нові способи терору, – каже експерт.

Валерій Романенко вважає, що такі масові пуски з моря по Одеській області навряд чи будуть відбуватися і надалі.

Російські КАБи: чи є ризик для Києва

За словами експерта, аби Києву справді загрожували КАБи, дальність їх ураження має бути 240 км. Це обумовлено тим, що керовані авіаційні бомби РФ доведеться кидати над суходолом.

– А над суходолом – це треба додати 40 км. Тобто, якщо вони кажуть, що до Києва, це приблизно 200 км і плюс ще 40 км. Це вже занадто навіть для найсучасніших російських крилатих бомб. І, до речі, Київ добре прикритий засобами РЕБ. Навряд чи вони вирішать це робити. Тобто не потрібно лякати людей, тим паче киян щодо загрози КАБів, – говорить експерт.

До того ж, точність КАБів не така висока, як, наприклад, у крилатих ракет.

Водночас є й інша складова того, чому Росія не битиме крилатими авіаційними бобмами по Києву. Це спричинить моментальну інформаційну хвилю, яка росіянам геть не потрібна зараз, бо це “добіжить” і до президента США Дональда Трампа.

