Українські захисники за останні 10 днів відновили контроль над двома населеними пунктами: Кучерів Яр та Сухецьке на Очеретинському відрізку Покровського напрямку.

Це стало важливим етапом у стабілізації ситуації в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де бойові дії залишаються інтенсивними, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та Сухецьке

Попри чисельну перевагу противника, який продовжує нарощувати наступальні зусилля, підрозділи Збройних Сил України та інших складових Сил оборони впевнено утримують позиції, ведуть оборонні, штурмові та пошуково-ударні дії, завдаючи ворогу значних втрат.

З 21 серпня 2025 року українські війська повністю стабілізували ситуацію на Очеретинській ділянці фронту: контроль відновлено вже над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника.

Втрати ворога на цьому напрямку

Лише за останні десять днів ЗСУ знищили 1756 російських військових та 75 одиниць техніки.

Загалом за трохи більш ніж два місяці втрати противника на цьому напрямку перевищили 15 700 осіб і 1364 одиниці озброєння та техніки, включно з 36 танками, 121 бойовою броньованою машиною та 162 артилерійськими системами.

Також українські сили знищили 4689 ворожих безпілотників.

Крім того, продовжується поповнення “обмінного фонду” полоненими російськими військовими, що дозволяє Україні працювати над поверненням своїх захисників із полону.

Нагадаємо, 25 жовтня українські десантники звільнили село Сухецьке в Покровському районі на Донеччині.

А 22 жовтня десантно-штурмові війська Збройних сил України звільнили населений пункт Кучерів Яр у Донецькій області.

