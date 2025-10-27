Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який перебуває з візитом у Києві, оголосив про новий транш фінансової підтримки для української енергетики.

Естонія виділить фінансову допомогу на підтримку енергетики

Про це він заявив на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

Цахкна наголосив на жорстоких атаках Росії на енергетичну інфраструктуру, що тероризує цивільне населення.

– Цього разу це 150 000 євро підтримки енергетичної системи України та Фонду енергетичної підтримки, – зазначив він.

Раніше Естонія вже надала близько 700 000 євро допомоги українському енергетичному сектору.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Естонії за підтримку, яка сприяє стабілізації на початку опалювального сезону, та висловив сподівання на її продовження.

Сибіга також підкреслив важливість допомоги, яку Естонія та агентство EstDev надають у відновленні України, зокрема у Житомирській області.

Раніше повідомлялося, що естонська компанія Milrem Robotics надасть Україні понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS.

Нідерланди фінансують та координують проєкт, а частину апаратів збиратимуть у співпраці з VDL Defentec.

