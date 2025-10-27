Российская компания Лукойл рассматривает предложения от потенциальных покупателей по продаже международных активов после введения американских санкций.

Об этом говорится в заявлении компании.

Лукойл заявил о продаже международных активов

Отмечается, что “в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний некоторыми странами” принято решение продать международные активы.

Сейчас смотрят

— Рассмотрение заявок потенциальных покупателей начато. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов, – говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября Соединенные Штаты ввели санкции против Лукойла и Роснефти.

По данным Министерства финансов США, ограничения введены “в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине”.

В санкционный список также попали дочерние структуры компаний.

Они осуществляют геологоразведку, добычу нефти и газа, управляют месторождениями и занимаются логистикой.

15 октября санкции против Лукойла и Роснефти также ввела Великобритания.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.