Лукойл продает международные активы из-за американских санкций
Российская компания Лукойл рассматривает предложения от потенциальных покупателей по продаже международных активов после введения американских санкций.
Об этом говорится в заявлении компании.
Лукойл заявил о продаже международных активов
Отмечается, что “в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний некоторыми странами” принято решение продать международные активы.
— Рассмотрение заявок потенциальных покупателей начато. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов, – говорится в сообщении.
Напомним, 22 октября Соединенные Штаты ввели санкции против Лукойла и Роснефти.
По данным Министерства финансов США, ограничения введены “в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине”.
В санкционный список также попали дочерние структуры компаний.
Они осуществляют геологоразведку, добычу нефти и газа, управляют месторождениями и занимаются логистикой.
15 октября санкции против Лукойла и Роснефти также ввела Великобритания.