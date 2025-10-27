В Европейской комиссии подтвердили, что главный акцент в вопросе предоставления финансовой поддержки Украине на период 2026-2027 годов делается на возможностях использования иммобилизованных (замороженных) российских активов.

ЕК рассматривает замороженные активы РФ как основной источник помощи Украине

Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя поручение, которое комиссия получила от Европейского совета после его последнего заседания на прошлой неделе.

– Европейский совет остается преданным удовлетворению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Именно в этом контексте он пригласил комиссию предложить варианты. Президент фон дер Ляен четко заявила, что всегда есть другие варианты, но основное внимание все еще сосредоточено на иммобилизованных активах, – сказала Пиньо.

Спикер по вопросам бюджета Балаш Узвари сообщил, что Еврокомиссия ориентируется на оценку МВФ, по которой потребности Украины в 2026-2027 годах составят около 60 млрд долларов.

Пиньо также отвергла предположение о “провале” саммита ЕС из-за отсутствия окончательного решения по финансированию.

– Это неизведанные воды, где мы раньше не действовали. Это сложный вопрос, и естественно, что мы должны обсудить все детали, прежде чем принять решение, – добавила она.

По ее словам, Еврокомиссия сейчас работает над подготовкой вариантов, которые будут представлены в ближайшее время, чтобы Европейский совет мог принять решение.

Один из возможных сценариев, по ее словам, предполагает, что Норвегия может выступить гарантом репарационного кредита, используя замороженные активы, идею, которую ранее поддержали премьер Дании Мэтте Фредериксен и министерша Швеции по европейским делам Джессика Розенкранц.

Пиньо добавила, что окончательный формат механизма пока не определен, в частности относительно того, будет ли он охватывать активы только в Бельгии или и в других странах ЕС.

Спикер подчеркнула, что Европейский совет остается преданным решению вопроса финансовых потребностей Украины в следующие два года, что станет ключевым элементом долгосрочной поддержки Киева.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимы средства от замороженных российских активов в 2026 году.

