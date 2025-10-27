Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після того, як американський президент Дональд Трамп ввів санкції проти російських нафтових корпорацій Роснефть та Лукойл.

Про це Стармер сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Україна перебуває в кращому становищі

Нагадаймо, що минулого тижня Трамп оголосив про санкції проти Роснефти та Лукойлу. Дональда Трампа розчарувало те, що кремлівський диктатор взагалі не має бажання домовлятися про припинення війни в Україні.

Тепер європейські союзники України мають обережний оптимізм, що жорстка позиція Америки може значно зашкодити можливостям Кремля продовжувати війну.

— Найбільшим досягненням я б назвав те, що ми зробили в плані санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній, потім президент Трамп ввів санкції проти двох великих нафтових компаній, а ЄС оприлюднив свій останній пакет санкцій – і все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на економіку Росії, – сказав британський прем’єр Кір Стармер.

Очільник британського уряду також повідомив, що у неділю розмовляв із Трампом щодо тиску на Китай, щоб Пекін припинив купувати російську нафту.

Водночас прем’єр зазначив, що вражений тим фактом, що Індія і Китай все ж зменшили свою залежність від Росії – почали менше купувати російської нафти.

Також Стармер обговорював із Трампом передання Україні ракет великої дальності. Минулого тижня Київ заявив, що використовував британські ракети Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії.

А ще Кір Стармер закликав європейських лідерів не зволікати із рішенням про використання заморожених активів російського Центробанку для надання допомоги Україні. Адже цей хід у поєднанні з санкціями покаже Путіну, що підтримка Заходу їперевершить здатність російської економіки підтримувати війну.

– Економіка Росії, безсумнівно, зазнає значних збитків, і тому ми повинні продовжувати працювати над санкціями, – наголосив Стармер.

Повідомляється, що компанія Лукойл почала продавати свої міжнародні активи після запровадження санкцій Дональда Трампа.

Факти ICTV розбиралися, чи змінять нові санкції США позицію диктатора Путіна та що буде з російською нафтою.

Джерело : Bloomberg

