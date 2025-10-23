Україні потрібні кошти від заморожених російських активів у 2026 році. Є розуміння, хто може блокувати прийняття цього рішення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.

Україні потрібні гроші від заморожених активів РФ – Зеленський

– Нам треба це в 2026 році і краще мати їх на самому початку року… Не все залежить від нас, щось залежить і – це добре в цьому питанні, але не все. Ми розуміємо, хто може блокувати і ми будемо працювати з цими людьми, – сказав президент.

Він додав, що “таких людей мало”.

Також він висловив сподівання, що європейські лідери ухвалять “політичне, позитивне рішення” щодо використання заморожених російських активів.

Учора агентство Bloomberg писало, що західні країни роками сумнівалися, чи можна використати російські активи за кордоном для України.

Але тепер після відкликання фінансової допомоги президентом США Дональдом Трампом, Європа стає більш рішучою.

Нова пропозиція Європейського Союзу передбачає використання цих грошей для кредитів Україні без обов’язку повернення, якщо тільки уряд Росії не погодиться компенсувати Києву збитки, завдані війною.

Сьогодні прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна погодиться спрямувати російські активи, заморожені в Euroclear, на фінансування України за умови, що “кожна країна, яка заморозила активи, буде діяти разом із нами”.

Бельгія зберігає найбільше російських активів – €180 млрд, Японія – €28,1 млрд, Велика Британія – €26,6 млрд.

