В Європейській комісії підтвердили, що головний акцент у питанні надання фінансової підтримки Україні на період 2026–2027 років робиться на можливостях використання іммобілізованих (заморожених) російських активів.

ЄК розглядає заморожені активи РФ як основне джерело допомоги Україні

Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, коментуючи доручення, яке комісія отримала від Європейської ради після її останнього засідання минулого тижня.

– Європейська рада залишається відданою задоволенню фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки. Саме в цьому контексті вона запросила комісію запропонувати варіанти. Президент фон дер Ляєн чітко заявила, що завжди є інші варіанти, але основна увага все ще зосереджена на іммобілізованих активах, – сказала Піньйо.

Речник із питань бюджету Балаш Узварі повідомив, що Єврокомісія орієнтується на оцінку МВФ, за якою потреби України у 2026–2027 роках становитимуть близько 60 млрд доларів.

Піньйо також відкинула припущення про “провал” саміту ЄС через відсутність остаточного рішення щодо фінансування.

– Це незвідані води, де ми раніше не діяли. Це складне питання, і природно, що ми маємо обговорити всі деталі перед тим, як ухвалити рішення, – додала вона.

За її словами, Єврокомісія зараз працює над підготовкою варіантів, які буде представлено найближчим часом, щоб Європейська рада могла ухвалити рішення.

Один із можливих сценаріїв, за її словами, передбачає, що Норвегія може виступити гарантом репараційного кредиту, використовуючи заморожені активи, ідею, яку раніше підтримали прем’єрка Данії Метте Фредеріксен і міністерка Швеції з європейських справ Джессіка Розенкранц.

Піньйо додала, що остаточний формат механізму поки не визначений, зокрема щодо того, чи охоплюватиме він активи лише в Бельгії, чи й в інших країнах ЄС.

Речниця підкреслила, що Європейська рада залишається відданою рішенню питання фінансових потреб України у наступні два роки, що стане ключовим елементом довгострокової підтримки Києва.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні кошти від заморожених російських активів у 2026 році.

