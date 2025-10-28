Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил прибыл в Киев.

Глава МИД Нидерландов прибыл в Киев

Дэвид ван Вил находится с визитом в столице Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, подчеркнув, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

— Каждый день Россия терроризирует украинский народ. Жертвами становятся невинные люди. Семьи остаются без электричества и газа, а погода становится все холоднее, — отметил Дэвид ван Вил.

Кроме того, он добавил, что его главное послание сегодня в Киеве — это полная поддержка Украины в борьбе с российским агрессором.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ Нидерланды активно поддерживают Украину. В частности, страна поставляет Киеву оружие и военное оборудование, что помогает нам противостоять России.

Так, 13 октября Нидерланды объявили, что выделяют Украине пакет поддержки на 200 млн евро для перехвата российских беспилотников и создают оборонный кластер для своих предприятий в Украине.

Еще один аспект помощи Нидерландов — это поддержка восстановления Украины. Так, 6 октября стало известно, что Нидерланды выделят 55 млн евро в трастовый фонд Всемирного банка на программы восстановления Украины.

Фото: Дэвид ван Вил/Twitter

