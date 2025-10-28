Міністр зовнішніх справ Нідерландів Девід ван Віл прибув до Києва.

Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

Девід ван Віл перебуває з візитом у столиці України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, наголосивши, що його країна і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російської агресією.

– Щодня Росія тероризує український народ. Жертвами стають невинні люди. Сім’ї залишаються без електрики та газу, а погода стає дедалі холоднішою, – зазначив Девід ван Віл.

Крім того, він зауважив, що його головне послання сьогодні у Києві – це повна підтримка України в боротьбі з російським агресором.

Зараз дивляться

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Нідерланди активно підтримують Україну. Зокрема, країна постачає Києву зброю та військове обладнання, що допомагає нам протистояти Росії.

Так, 13 жовтня Нідерланди оголосили, що надають Україні пакет підтримки на 200 млн євро для перехоплення російських безпілотників та створюють оборонний кластер для своїх підприємств в Україні.

Ще один аспект допомоги Нідерландів – це підтримка відбудови України. Так, 6 жовтня стало відомо, що Нідерланди виділять 55 млн євро до трастового фонду Світового банку на програми відновлення України.

Фото: Девід ван Віл/Twitter

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.