Перше засідання нової Енергетичної коаліції у відеоформаті відбудеться вже найближчими днями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом.

Зеленський про створення Енергетичної коаліції

За словами глави держави, ухвалено рішення створити коаліцію підтримки енергетичного сектору та безпеки після нещодавніх російських масованих атак по Україні, важливих об’єктах енергетики та газопостачання.

Вже найближчими днями запланована перша зустріч цієї коаліції у відеоформаті, сказав Зеленський.

– Я думаю, що ми організуємо найближчим часом засідання невеличкої поки що команди, – наголосив президент.

Він висловив упевненість, що Україна зможе об’єднати зусилля для того, щоб посилитися разом з іншими країнами.

Як наголосив глава держави, Україні знадобиться підтримка у сфері енергетики.

Завданням нової коаліції буде посилення енергетичного сектора України та забезпечення для цього додаткових фінансів.

28 жовтня Володимир Зеленський заявив про підготовку України до зими, виходячи з реалістичних сценаріїв. За його словами, країна активно працює над відновленням енергетичної інфраструктури після масованих атак Росії.

Джерело : Укрінформ

