Україна готує нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві та пропаганді. Необхідно поступово заблокувати контакти зі світом усіх російських суб’єктів, які працюють на війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1344 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про тиск на Росію

– Укази – незабаром. Ми синхронізуємо 19-й пакет санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції. Важливо, щоб дипломати та всі представники України активніше працювали у європейських країнах поза межами ЄС, щоб вони теж узяли собі загальні європейські санкції, – сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна дуже цінує, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни.

За його словами, вже почалася підготовка 20-го пакета санкцій Євросоюзу. Однак не тільки Євросоюз застосує нові кроки, звернув увагу Зеленський.

Глава держави пояснив, що очікує на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Америки стосовно санкцій проти російських нафтових компаній. За його словами, попередні дані доволі оптимістичні – вплив значний.

– Ми перевіряємо деталі. Кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно – Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт, – звернув увагу він.

Зеленський подякував усім нашим партнерам, які тиснуть саме так – дієво, відчутно та за напрямками, які є дійсно болісними для системи російського диктатора Володимира Путіна.

Президент доручив сьогодні міністру закордонних справ України Андрію Сибізі зосередитися на країнах, які свого часу були дестабілізовані Росією, пройшли війни та втручання, а зараз досі перебувають у внутрішніх конфліктах та переживають важкі часи.

Наші програми, такі як Зерно з України, багатьом допомогли, наголосив Зеленський, тому потрібно продовжувати активну зовнішню гуманітарну політику та конкретно в галузі продовольчої безпеки.

– Це природно для нас, для України. Готуємо відповідні заходи на листопад, – сказав глава держави.

Зеленський про підтримку Укрзалізниці

Сьогодні президент детально говорив з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, іншими урядовцями та керівником Укрзалізниці про підтримку нашої залізниці, зокрема про роботу компанії.

За його словами, саме залізниця дає мільйонам українців та нашій економіці необхідну стійкість.

Президент подякував за роботу всім нашим українським залізничникам, тисячам працівників залізниці, які дійсно працюють на Україну.

Компанія розвиватиметься, наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський про ситуацію на фронті

Крім цього, президент України детально говорив сьогодні з головнокомандувачем і начальником Генерального штабу ЗСУ про ситуацію на фронті на всіх напрямках.

Найбільш складно зараз на Покровському напрямку, звернув увагу Зеленський.

Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитися, а кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави, наголосив президент.

Він зазначив, що ситуація в Куп’янську залишається непростою, але цими днями – більше контролю в українських сил, які продовжують захищати наші позиції.

Водночас десятки штурмових дій за добу зафіксовано на Олександрівському напрямку. Президент України подякував кожному нашому підрозділу за стійкість.

Детально пропрацювали також планування українських далекобійних операцій, наголосив глава держави.

На його думку, єдиний сценарій – це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо та як реально спрацює.

Зокрема, йдеться про санкції світу, українські далекобійні санкції, відновлення після російських ударів, координація з партнерами, а найголовніше – підтримка армії, усіх складників Сил оборони та безпеки.

– Україна там, де українські позиції сильні. Дякую всім, хто б’ється заради України, працює на оборону та нашу державу, заради всіх наших людей. Дякую всім, хто нам допомагає, – резюмував президент Володимир Зеленський.

