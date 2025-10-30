Во время ночной массированной атаки российские войска применили почти весь арсенал имеющегося вооружения, от ударных дронов до ракет разных типов.

Игнат о массированной атаке 30 октября

Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона Єдині новини.

– Было применено большое количество ракет, большое количество ударных БпЛА. В этот раз фактически всю номенклатуру вооружения противник применил – ракеты воздушного, морского и наземного базирования были применены по разным регионам нашего государства, – сообщил Игнат.

По его словам, наибольшую угрозу представляла баллистика, которую можно перехватить только с помощью систем Patriot.

Сейчас смотрят

– Сегодня противник использовал Искандер-М, а также аэробалистику Кинжал. Довольно непростой была задача для противовоздушной обороны, большая нагрузка как на людей, так и на технику, которую используют сегодня наши защитники, – отметил представитель Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что результаты работы украинского ПВО — впечатляющие, ведь, несмотря на масштабную атаку, удалось уничтожить и подавить большое количество воздушных целей.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 30 октября враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, использовав дроны-камикадзе и ракеты разных типов – воздушного, морского и наземного базирования.

По данным радиотехнических войск, было зафиксировано и сопровождено 705 средств воздушного нападения, среди которых 52 ракеты и 653 дрона разных типов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.