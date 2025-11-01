Міністерство закордонних справ України заявило, що є підстави вважати, що до планування російських ударів по підстанціях, критично важливих для електроживлення АЕС, залучені представники державної корпорації Росатом.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Заява МЗС щодо ударів по енергетичній інфраструктурі АЕС

Міністерство закордонних справ України різко засудило нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру, від якої залежить безпечне функціонування українських атомних електростанцій.

У заяві відомства йдеться, що під удари потрапили підстанції, які забезпечують стабільне зовнішнє електроживлення АЕС — об’єкти, що перебувають під постійним моніторингом експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними Агентства, 30 жовтня внаслідок ранкових обстрілів було пошкоджено кілька критично важливих підстанцій, що створює ризики для безпеки ядерних об’єктів.

Україна, як наголосили у МЗС, повністю поділяє занепокоєння, висловлене генеральним директором МАГАТЕ.

У МЗС заявили, що характер і послідовність атак, а також точність ураження об’єктів, які є ключовими для систем зовнішнього електроживлення АЕС, вказують на можливу участь російських енергетичних структур, зокрема державної корпорації Росатом.

— Така участь із використанням спеціальних технічних даних свідчить про співучасть у діях, що мають ознаки ядерного тероризму та є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, — наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС зауважило, що цілеспрямовані удари по цивільних енергетичних об’єктах, які безпосередньо впливають на безпечну експлуатацію атомних станцій, є актами ядерного тероризму.

Такі дії суперечать міжнародному гуманітарному праву та порушують принципи розрізнення і пропорційності.

Крім того, атаки грубо порушують “Сім незамінних принципів” МАГАТЕ, зокрема четвертий — про обов’язковість забезпечення надійного зовнішнього живлення для всіх ядерних об’єктів.

— Закликаємо партнерів суттєво посилити санкційний тиск, зокрема розширити обмеження проти державної корпорації ‘Росатом’ та афілійованих структур. Необхідно повністю припинити будь-яку співпрацю з ними у цивільній ядерній сфері й запровадити суворі експортно-контрольні заходи щодо постачання обладнання та технологій для енергетичного сектору РФ, — зазначили у МЗС.

У Києві наголосили, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує стабільну роботу АЕС, становлять не лише загрозу для України, а й потенційну небезпеку для всієї Європи.

Раніше у МАГАТЕ повідомляли, що масовані удари РФ 30 жовтня пошкодили кілька підстанцій, важливих для живлення українських АЕС.

Через це частина станцій втратила зовнішнє електропостачання, а на Рівненській АЕС зменшили потужність двох блоків.

Рафаель Гроссі знову закликав Росію утриматися від дій поблизу ядерних об’єктів.

