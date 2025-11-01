Підтримка військової допомоги Україні серед виборців Дональда Трампа поступово зростає — і значною мірою це результат зміни інформаційної та комунікаційної стратегії президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в аналітичній колонці The Wall Street Journal.

Як змінилось ставлення до Зеленського у США

Після початку повномасштабної війни у березні 2022 року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського.

Зараз дивляться

Однак під впливом російської дезінформації, критики Трампа та комунікаційних прорахунків цей показник знизився до 19% у березні 2025 року.

За останні сім місяців, після оновлення стратегії, рівень підтримки більш ніж подвоївся.

Зеленський почав активно взаємодіяти з консервативними медіа, зокрема з The Ben Shapiro Show, Special Report with Brett Baier та Newsmax.

У серпні він провів у Києві молитовний сніданок в американському форматі, що залучив тисячі учасників із різних країн.

Після цього його інтерв’ю вийшло на християнському каналі Trinity Broadcasting Network.

За даними Ukraine Freedom Project, з червня підтримка військової допомоги Україні серед релігійних консерваторів зросла на 22%, а серед республіканців, які відвідують церкву — на 18%.

У жовтні 78% республіканців, які симпатизують Зеленському, також підтримали допомогу Україні.

Зараз 64% республіканських виборців вважають саме Путіна головною перешкодою для припинення війни, і лише 13% — Зеленського.

Попри масову дезінформацію, військові перемоги України впливають на думку американських виборців.

Після ознайомлення з фактами — зокрема, знищенням 35% Чорноморського флоту РФ, ударами по нафтопереробках і авіабазах, операцією Павутина — половина республіканців вважають, що Україна перемагає. 85% з них виступають за продовження військової підтримки.

— Спілкуючись з американськими консерваторами, Зеленський дізнався те, чого не знають багато американців: розмова з тими, хто з тобою не згоден, допомагає створювати союзників, — підсумовують у WSJ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.