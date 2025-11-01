Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони тримають міста Покровськ та Мирноград Донецької області, оточення ворогом немає.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Сирського за підсумками поїздки на Покровський напрямок.

Ситуація на Покровському напрямку

Командири військових частин доповіли Сирському про ситуацію на напрямку.

За словами головнокомандувача, у Покровську триває комплексна операція зі знищення й витіснення російських окупантів. До бойових дій залучені Сили спеціальних операцій, СБУ, Головного управління розвідки Міноборони.

– У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання, – заявив Олександр Сирський.

Оточення чи блокування ворогом цих міст немає. Сили оборони докладають усіх зусиль, щоб забезпечувати постачання підрозділів.

Сирський наголосив, що триває комплексна операція із витіснення російських сил із Покровська. Цим займаються військові Сил безпілотних систем, штурмових підрозділів, також зведені групи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку, СБУ та Головного управління розвідки Міноборони України.

– Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу, – наголосив Олександр Сирський.

Сили оборони продовжують звільняти території на Добропільському виступі. Олександр Сирський наголосив, що наші оборонці тримають Покровськ та Мирноград.

За словами головнокомандувача, оборону агломерації посилять додатковими підрозділами, озброєнням та технікою, а також дронами.

30 жовтня військові також наголошували, що у Покровську немає блокування українських підрозділів.

Фото: Олександр Сирський

