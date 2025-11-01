Сегодня, 1 ноября, прогремели мощные взрывы в Алчевске, что на оккупированной части Луганской области. Местные жители сообщают о попадании по электроподстанции.

Факты ICTV рассказывают, что известно о взрывах в Алчевске.

Взрывы в Алчевске сегодня, 1 ноября: что известно

Так, в местных пабликах жители Алчевска жалуются, что слышали звуки дронов и как минимум три взрыва, а после взрывов в некоторых районах города пропал свет.

Сейчас смотрят

Некоторые сообщают об атаке на электроподстанцию. В соцсетях распространяются видео яркого зарева в стороне подстанции — там бушует пожар.

По словам жителей, после взрывов нет света на улицах Волгоградская, Сарматская, также весь 60 квартал без электричества. Исчез свет и в Старом районе.

Оккупированный Алчевск на карте

Город Алчевск с 2014 года является временно оккупированным Россией. В Алчевске до российско-украинской войны производилась четверть промышленной продукции Луганской области.

1 ноября командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди намекнул, что россиян ждут блэкауты – Силы обороны Украины готовят удары по энергосистеме РФ.

31 октября ночью было громко во Владимирской области — там атаковали электроподстанцию. Взрывы раздавались и в Ярославле — там атаковали нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС.

16 октября дроны ударили по подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области — без света остались близлежащие населенные пункты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.