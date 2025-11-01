Сьогодні, 1 листопада, пролунали потужні вибухи в Алчевську, що на окупованій частині Луганської області. Місцеві повідомляють про приліт по електропідстанції.

Факти ICTV розповідають, що відомо про вибухи в Алчевську.

Вибухи в Алчевську сьогодні, 1 листопада: що відомо

Так, у місцевих пабліках жителі Алчевська жаліються, що чули звуки дронів та щонайменше три вибухи, а після вибухів у деяких районах міста зникло світло.

Дехто повідомляє про атаку на електропідстанцію. У соцмережах ширяться відео яскравої заграви у стороні підстанції – там вирує пожежа.

За словами жителів, після вибухів світла немає на вулицях Волгоградська, Сарматська, також весь 60 квартал без електрики. Зникло світло й у Старому районі.

Окупований Алчевськ на карті

Місто Алчевськ з 2014 року є тимчасово окупованим Росією. В Алчевську виготовлялася до російсько-української війни чверть промислової продукції Луганської області.

1 листопада командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді натякнув, що росіян очікують блекаути – Сили оборони України готують удари по енергосистемі РФ.

31 жовтня вночі було гучно у Владимирській області – там атаковано електропідстанцію. Вибухи лунали й у Ярославлі — там атаковано нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС.

16 жовтня дрони вдарили по підстанції ЛЕП Балашовська у Волгоградській області – без світла опинилися прилеглі населені пункти.

