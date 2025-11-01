Пролунав вибух в окупованому Алчевську: повідомляють про приліт по підстанції
- Окупований Алчевськ під атакою дронів - попередньо, був приліт по підстанції.
- У кількох районах Алчевська зникла електрика.
Сьогодні, 1 листопада, пролунали потужні вибухи в Алчевську, що на окупованій частині Луганської області. Місцеві повідомляють про приліт по електропідстанції.
Факти ICTV розповідають, що відомо про вибухи в Алчевську.
Вибухи в Алчевську сьогодні, 1 листопада: що відомо
Так, у місцевих пабліках жителі Алчевська жаліються, що чули звуки дронів та щонайменше три вибухи, а після вибухів у деяких районах міста зникло світло.
Дехто повідомляє про атаку на електропідстанцію. У соцмережах ширяться відео яскравої заграви у стороні підстанції – там вирує пожежа.
За словами жителів, після вибухів світла немає на вулицях Волгоградська, Сарматська, також весь 60 квартал без електрики. Зникло світло й у Старому районі.
Окупований Алчевськ на карті
Місто Алчевськ з 2014 року є тимчасово окупованим Росією. В Алчевську виготовлялася до російсько-української війни чверть промислової продукції Луганської області.
1 листопада командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді натякнув, що росіян очікують блекаути – Сили оборони України готують удари по енергосистемі РФ.
31 жовтня вночі було гучно у Владимирській області – там атаковано електропідстанцію. Вибухи лунали й у Ярославлі — там атаковано нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС.
16 жовтня дрони вдарили по підстанції ЛЕП Балашовська у Волгоградській області – без світла опинилися прилеглі населені пункти.