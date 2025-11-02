Вся Донецкая область осталась без электроснабжения после российских ударов по инфраструктуре национальной электросети.

Об этом 2 ноября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Донецкая область без света: что известно

Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения по всей Донецкой области.

Сейчас смотрят

— Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено. Работаем, — написал Филашкин.

Министерство энергетики подтвердило масштабные последствия атак на энергообъекты.

— Сегодня враг снова наносил удары по энергообъектам — сейчас полностью обесточена Донецкая область, частично потребители в Запорожской, Харьковской, Черниговской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам, — сообщило ведомство.

Напомним, что в ночь на 2 ноября российская армия направила на территорию Украины 81 воздушную цель, среди которых баллистика и дроны различных типов.

Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных дронов в шести локациях, а также падение обломков в двух.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.