Італія збирається виділити 12-й пакет військової допомоги Україні, який може бути представлений уже незабаром.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, пише видання La Repubblica.

Військова допомога Україні від Італії

– Наша позиція щодо України не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо, – сказав глава Міноборони Італії.

За словами Крозетто, Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, які незабаром збирається представити у тому ж форматі, як було з попередніми.

Зараз дивляться

Крозетто звернув увагу, що це буде вже 12-й пакет допомоги Україні від Італії.

– Що стосується Patriot, надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати, – наголосив він.

Міністр оборони стверджує, що Італія надіслала Україні все, що мала, водночас не послаблюючи власну оборону.

1 листопада в уряді Канади заявили про виділення фінансової допомоги для України, яку спрямують на ремонт критичної енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих російських обстрілів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.