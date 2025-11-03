За последние дни враг не добился успеха на Покровском направлении. Но именно на этом направлении российские войска применяют половину имеющихся корректируемых авиационных бомб на фронте в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам Ставки верховного главнокомандующего.

Зеленский о ситуации на Покровском направлении

— В Покровске враг не добился успеха в последние дни. Около 20-30% всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. В то же время 50% всех применений КАБов приходится на Покровск, — сказал Зеленский.

По словам президента, украинским защитникам непросто в Покровске, который Россия стремится захватить.

В то же время в Купянске остается до 60 российских оккупантов, ведь продолжается зачистка, объяснил глава государства.

Он обратил внимание, что уже определены даты зачистки по итогам обсуждения на Ставке, однако украинская сторона не будет делиться такой информацией.

Кроме того, на Добропольском направлении продолжается контрнаступательная операция, ведь Силы обороны Украины зачистили еще 2,5-3 км.

Однако российские оккупанты накапливают войска, отметил Владимир Зеленский, поскольку готовят реванш в результате того, что полностью проиграли на этом направлении инициативу.

