За останні дні ворог не мав успіху на Покровському напрямку. Але саме на цьому напрямку російські війська застосовують половину від наявних керованих авіаційних бомб на фронті в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами Ставки верховного головнокомандувача.

Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку

– У Покровську ворог успіху не мав за останні дні. Близько 20-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються на Покровську. Водночас 50% від всіх застосування КАБів йде на Покровську, – сказав Зеленський.

За словами президента, українським захисникам непросто у Покровську, який Росія прагне захопити.

У понеділок, 3 листопада, 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявив про активну зачистку північних районів Покровська від окупантів.

Там зазначили, що останніми днями Сили оборони забезпечили поповнення своїх підрозділів новим особовим складом та технікою, що дозволило зміцнити оборону в цій місцевості.

Водночас завдяки злагодженим діям українських захисників було зупинено спроби російських військ розширити присутність у цьому районі, а також вдалося не допустити перекриття дороги між Покровськом і Родинським.

За даними 7-го корпусу ДШВ, під час боїв 2 листопада було ліквідовано 19 російських військовослужбовців. Водночас у регіоні активно залучаються додаткові штурмові підрозділи та спецпризначенці для протидії ворогу.

